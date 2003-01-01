Врачи
Хабаровска
✕
Врачи
Клиники
Лекарства
Главная
Все врачи
Авясов Александр Рафикович
6.2
1
Авясов Александр Рафикович
Рентгенолог
Стаж 31 год / Врач высшей категории
Отправить заявку
Нажимая «Отправить заявку» вы соглашаетесь с
правилами использования
сервиса.
Заявка отправляется
Дождитесь окончания, не закрывайте окно
Заявка отправлена
Врач:
Закрыть
Вам на почту было отправлено письмо.
Для завершения записи,
перейдите по ссылке из письма
Закрыть
Ошибка при отправлении
Повторить
← Вернуться к заявке
Ошибка
Закрыть
Информация о враче
Образование
1986г. - ДВГМУ по специальности "Лечебное дело"
Специализация по магнитно-резонансной томографии
Курсы повышения квалификации
2003г. - "Магнитно-резонансная томография в неврологии и нейрохирургии"
2007г. - Рентгенология
2012г. - Рентгенология
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
МиРиТ
Доступна онлайн запись
ул. Пушкина, 38А
Первичный приём взрослых
Рентгенолог
По запросу
МРТ Лидер
Доступна онлайн запись
ул. Некрасова, 44А
Первичный приём взрослых
Рентгенолог
По запросу
1 отзыв
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Сучков
Михаил Сергеевич
Рентгенолог
6.0
0
Записаться
Цораева
Нина Владимировна
Рентгенолог
6.0
0
Записаться
Долока
Денис Сергеевич
Рентгенолог
6.0
0
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...