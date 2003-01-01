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  3. Авясов Александр Рафикович
Авясов Александр Рафикович
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Авясов Александр Рафикович

Рентгенолог
Стаж 31 год / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
  • 1986г. - ДВГМУ по специальности "Лечебное дело"
  • Специализация по магнитно-резонансной томографии
Курсы повышения квалификации
  • 2003г. - "Магнитно-резонансная томография в неврологии и нейрохирургии"
  • 2007г. - Рентгенология
  • 2012г. - Рентгенология
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
МиРиТ
Доступна онлайн запись
ул. Пушкина, 38А
Первичный приём взрослых
Рентгенолог
По запросу
МРТ Лидер
Доступна онлайн запись
ул. Некрасова, 44А
Первичный приём взрослых
Рентгенолог
По запросу
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