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Шаров Александр Сергеевич

Шаров Александр Сергеевич

Рентгенолог, Зав. рентгеновским отделением
Стаж 10 лет
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Информация о враче
Образование
  • ГБОУ ВПО Дальневосточный государственный медицинский университет Министерства здравоохранения РФ - Высшее образование - специалитет, магистратура "Лечебное дело" 2014г.
  • ГБОУ ВПО Дальневосточный государственный медицинский университет Министерства здравоохранения РФ - Интернатура
Курсы повышения квалификации
  • ФГБОУ ВО Дальневосточный государственный медицинский университет Министерства здравоохранения РФ - Повышение квалификации 2023г.
  • Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования "Сибирский институт непрерывного медицинского образования" - Повышение квалификации 2023г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
МиР японской медицины
Доступна онлайн запись
Хабаровск, ул. Воронежская, 49 кор. 5

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