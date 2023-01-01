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Шаров Александр Сергеевич
Шаров Александр Сергеевич
Рентгенолог
,
Зав. рентгеновским отделением
Стаж 10 лет
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Информация о враче
Образование
ГБОУ ВПО Дальневосточный государственный медицинский университет Министерства здравоохранения РФ - Высшее образование - специалитет, магистратура "Лечебное дело" 2014г.
ГБОУ ВПО Дальневосточный государственный медицинский университет Министерства здравоохранения РФ - Интернатура
Курсы повышения квалификации
ФГБОУ ВО Дальневосточный государственный медицинский университет Министерства здравоохранения РФ - Повышение квалификации 2023г.
Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования "Сибирский институт непрерывного медицинского образования" - Повышение квалификации 2023г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
МиР японской медицины
Доступна онлайн запись
Хабаровск, ул. Воронежская, 49 кор. 5
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