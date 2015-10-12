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  3. Айдемирова Патимат Асадуллаевна
Айдемирова Патимат Асадуллаевна
6.0
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Айдемирова Патимат Асадуллаевна

Акушер
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
  • Среднее образование, Акушерство и гинекология, сертификат №705240770768 от 12.10.2015 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Родильный дом №4
ул. Тургенева, 79
Первичный приём взрослых
Акушер
По запросу
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