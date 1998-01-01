Акушер в Хабаровске

Акушер занимается физической и психологической подготовкой к родам. Основными обязанностями акушера являются консультация пациентов по вопросам бесплодия, планирования беременности и родов.



В сферу деятельности акушеров в Хабаровске входят осмотр беременных и рожениц, подготовка к родам, контроль над состоянием роженицы и плода во время схваток, первичный осмотр новорожденного.



Если Вам нужно пройти бактериологические и гистологические исследования, получить направления на анализы и консультации специалистов, сделать допплерографию, во всем Вам помогут опытные акушеры Хабаровска.



Цены варьируются в зависимости от стажа работы и опыта специалиста.



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