  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Бабенко Ирина Георгиевна
Бабенко Ирина Георгиевна
6.0
0

Бабенко Ирина Георгиевна

Терапевт, Зав. отделением
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • Благовещенский Государственный медицинский институт. Диплом серии КВ № 388286 выдан 30.06.1984
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Городская клиническая больница №10
ул. Тихоокеанская, 213
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи