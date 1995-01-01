Сулима Виктория Валентиновна
Стаж 23 года / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Врач владеет методами диагностики и лечения аллерго-иммунологии. Большой опыт ведения пациентов с крапивницей, бронхиальной астмой, дерматитами, аллергическими ринитами, различными вариантами первичных и вторичных иммунодефицитных состояний.
Проводит скарификационные аллергические, тесты кожные (диагностика ринитов, БОС, аэрогенной аллергии).
Проводит аппликационные кожные тесты (диагностика кожной контактной аллергии). Аллергических контактных дерматитов. Интерпретация результатов иммунологического обследования (иммуноферментный анализ, иммунограмма, вирусные инфекции).
Обучает пациентов в аллергошколе.
Проводит скарификационные аллергические, тесты кожные (диагностика ринитов, БОС, аэрогенной аллергии).
Проводит аппликационные кожные тесты (диагностика кожной контактной аллергии). Аллергических контактных дерматитов. Интерпретация результатов иммунологического обследования (иммуноферментный анализ, иммунограмма, вирусные инфекции).
Обучает пациентов в аллергошколе.
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Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
ул. Большая, 2А
Первичный приём взрослых
Аллерголог-иммунолог
1800 р
Вторичный приём взрослых
Аллерголог-иммунолог
1400 р
пер. Пилотов, 2
Консультация взрослых
Зав. отделением
По запросу
Клинический фармаколог
По запросу
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