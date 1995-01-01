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Сулима Виктория Валентиновна
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Сулима Виктория Валентиновна

Аллерголог-иммунолог, Зав. отделением, Клинический фармаколог
Стаж 23 года / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Информация о враче
Образование
  • Якутский Государственный Университет, специальность "Лечебное дело", 1995 г. окончания.
  • Клиническая Ординатура по специальности "Аллергология-иммунология",1995-1997 гг.
  • ИПКСЗ, Специализация по клинической формакологии, 2005 г.
Курсы повышения квалификации
  • Стажировка на кафедре аллергологии-иммунологии Российской Академии последипломного образования (г. Москва).
  • Стажировка на кафедре аллергологии-иммунологии при НИИ медицинской микологии им. П.Н. Кашкина (г. Санкт-Петербург).
  • Стажировка на кафедре внутренних болезней.
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Участие в ассоциациях
  • Член Российской ассоциации клинических аллергологов-иммунологов, РААКИ
  • Член Российского общества Антиспид
  • Организатор курса "Аллергошкола для пациентов"
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Опыт работы
  • 1997-2011гг. - врач аллерголог-иммунолог, Краевая клиническая больница №1
  • 2005-2013гг. - ассистент кафедры клинической фармакологии и патофизеологии, Институт повышения квалификации специалистов здравоохранения
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Адреса и стоимость приёма
Лекаръ
Доступна онлайн запись
ул. Большая, 2А
Первичный приём взрослых
Аллерголог-иммунолог
1800 р
Вторичный приём взрослых
Аллерголог-иммунолог
1400 р
Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями
пер. Пилотов, 2
Консультация взрослых
Зав. отделением
По запросу
Клинический фармаколог
По запросу
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