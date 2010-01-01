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Бачалдин Сергей Леонидович
6.0
0
Бачалдин Сергей Леонидович
Патологоанатом
Стаж 40 лет
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Информация о враче
Образование
ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 1980 г. окончания.
ДВГМУ, Специальность "Патологанатомия", 2015 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
ИПКСЗ, Специальность "Патологанатомия",2010 г. окончания.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Клиническая краевая больница №1 им. профессора С. И. Сергеева
ул. Краснодарская, 9
0 отзывов
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