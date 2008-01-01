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Беков Сергей Викторович
6.0
0
Беков Сергей Викторович
Патологоанатом
Стаж 35 лет
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Информация о враче
Образование
ДВГМУ, Специальность: "Педиатрия", 1985 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
ИПКСЗ, Специальность: "Патологанатомия", 2008 г. окончания.
ИПКСЗ, Специальность: "Лечебное дело", 2018 г. окончания.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Городская клиническая больница №10
ул. Тихоокеанская, 213
Клиническая краевая больница №1 им. профессора С. И. Сергеева
ул. Краснодарская, 9
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