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Беков Сергей Викторович
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Беков Сергей Викторович

Патологоанатом
Стаж 35 лет
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, Специальность: "Педиатрия", 1985 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
  • ИПКСЗ, Специальность: "Патологанатомия", 2008 г. окончания.
  • ИПКСЗ, Специальность: "Лечебное дело", 2018 г. окончания.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
Городская клиническая больница №10
ул. Тихоокеанская, 213
Клиническая краевая больница №1 им. профессора С. И. Сергеева
ул. Краснодарская, 9
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