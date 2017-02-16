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  3. Багаева Лариса Сергеевна
Багаева Лариса Сергеевна
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Багаева Лариса Сергеевна

Спортивный врач
Стаж не указан
Принимает детей
Запись онлайн недоступна
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Информация о враче
Образование
  • Сертификат, Лечебная физкультура и лечебная медицина, 16.02.2017 – 16.02.2022
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Детская городская поликлиника №1
ул. Льва Толстого, 7
Первичный приём детей
Спортивный врач
По запросу
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