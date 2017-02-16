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Багаева Лариса Сергеевна
6.0
0
Багаева Лариса Сергеевна
Спортивный врач
Стаж не указан
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
Сертификат, Лечебная физкультура и лечебная медицина, 16.02.2017 – 16.02.2022
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Детская городская поликлиника №1
ул. Льва Толстого, 7
Первичный приём детей
Спортивный врач
По запросу
0 отзывов
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