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Музыка Ростислава Вячеславовна
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Музыка Ростислава Вячеславовна

Врач ЛФК, Спортивный врач
Стаж 20 лет
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Адреса и стоимость приёма
Стержень
Доступна онлайн запись
ул. Гоголя, 10А
Первичный приём взрослых
Врач ЛФК
1200 р
Спортивный врач
1200 р
0 отзывов

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