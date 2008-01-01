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Детская городская поликлиника №1
- +7 (4212) 327 329, стол справок
- +7 (4212) 214 782, стол справок
- +7 (4212) 214 559, зав. отделением
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КГБУЗ "Детская Поликлиника №1" - государственное бюджетное учреждение здравоохранения.
Детская Поликлиника №1 - клиническая база Института повышения квалификации специалистов здравоохранения министерства здравоохранения Хабаровского края (ИПКСЗ) и Дальневосточного государственного медицинского университета (ДВГМУ), Хабаровского государственного медицинского колледжа министерства здравоохранения Хабаровского края.
Основные виды деятельности больницы:
- доврачебная помощь;
- амбулаторно-поликлиническая помощь, в т.ч. в условиях дневного стационара и стационара на дому;
- экспертная деятельность;
- фармацевтическая деятельность;
- медицинская деятельность в образовательных учреждениях;
- услуги логопеда и психолога.
В поликлинике функционируют: 2 педиатрических отделения, лечебно-консультативные отделения: узкие специалисты, отделение профилактики и абилитации, отделение восстановительного лечения (ОВЛ), отделение медицинской помощи детям и подросткам в образовательных учреждениях (в том числе подростковый кабинет), физиотерапевтическое отделение, рентгенкабинет, кабинеты функциональной диагностики и ультразвуковой диагностики, клинико-диагностическая лаборатория, информационно-аналитическое отделение.
По итогам работы в 2009 году «Детская городская поликлиника №1» награждена дипломом в конкурсе «Лучшее медицинское учреждение» в номинации «Лучшее медицинское учреждение по оказанию помощи детям». В 2008 , году стала призером краевого конкурса «Признание» стала эндокринолог Апелессова Н.В. В 2010 году призерами конкурса «Признание» стали рентгенолог Карлов С.П. и заведующая отделением профилактики и абилитации Бережанская Е.В.
КГБУЗ "Детская городская поликлиника № 1" работает по участковому принципу. Первичная медико-санитарная помощь осуществляется на 21 педиатрическом участке. Электронная запись к врачам.
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Хабаровска.