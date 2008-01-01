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Детская городская поликлиника №1
0.0
Рейтинг

Детская городская поликлиника №1

Государственная
В клинике 66 врачей
Адреса
ул. Льва Толстого, 7
c 8:00 до 19:00. Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Выходной
Отделение восстановительного лечения
ул. Шеронова, 63
цокольный этаж
c 8:00 до 19:00. Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Выходной
Вс.
Выходной
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Врачи работающие в клинике
Гудыменко Светлана Петровна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
11
отзывов

Гудыменко Светлана Петровна

Лор (оториноларинголог)
Стаж не указан / Врач высшей категории
Лор (оториноларинголог)
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Принимает детей
Занькова Татьяна Константинона
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Занькова Татьяна Константинона

Педиатр, Врач ультразвуковой диагностики
Стаж 20 лет
Педиатр, Врач ультразвуковой диагностики
Стаж 20 лет
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Принимает детей
Доступен вызов на дом
Сулейманова Наталья Викторовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Сулейманова Наталья Викторовна

Физиотерапевт, Зав. отделением
Стаж 20 лет
Физиотерапевт, Зав. отделением
Стаж 20 лет
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Принимает детей
Шевелева Оксана Викторовна
6.9
Рейтинг
Рейтинг
6.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
5
отзывов

Шевелева Оксана Викторовна

Педиатр
Стаж 14 лет / Врач высшей категории
Педиатр
Стаж 14 лет / Врач высшей категории
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Принимает детей
Гилина Алла Николаевна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
7
отзывов

Гилина Алла Николаевна

Педиатр
Стаж 25 лет / Врач высшей категории
Педиатр
Стаж 25 лет / Врач высшей категории
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Принимает детей
Доступен вызов на дом
Быстрицкий Андрей Игоревич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Быстрицкий Андрей Игоревич

Ортопед
Стаж не указан
Ортопед
Стаж не указан
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Принимает детей
Бреева Евгения Витальевна
6.1
Рейтинг
Рейтинг
6.1 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
8
отзывов

Бреева Евгения Витальевна

Невролог (невропатолог)
Стаж 30 лет / Врач высшей категории
Невролог (невропатолог)
Стаж 30 лет / Врач высшей категории
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Принимает детей
Дюжакова Нелли Геннадьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Дюжакова Нелли Геннадьевна

Врач функциональной диагностики, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
Врач функциональной диагностики, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Принимает детей
Селеменева Наталья Михайловна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Селеменева Наталья Михайловна

Кардиолог, Педиатр
Стаж 18 лет / Врач высшей категории
Кардиолог, Педиатр
Стаж 18 лет / Врач высшей категории
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Принимает детей
Щербакова Ирина Михаловна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Щербакова Ирина Михаловна

Педиатр
Стаж не указан / Врач высшей категории
Педиатр
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Принимает детей
Комлева Марина Николаевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Комлева Марина Николаевна

Педиатр
Стаж не указан
Педиатр
Стаж не указан
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Принимает детей
Карчагина Елена Викторовна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Карчагина Елена Викторовна

Педиатр
Стаж не указан
Педиатр
Стаж не указан
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Принимает детей
Свиридов Максим Федорович
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Свиридов Максим Федорович

Лор (оториноларинголог)
Стаж не указан
Лор (оториноларинголог)
Стаж не указан
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Принимает детей
Резак Нина Романовна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Резак Нина Романовна

Педиатр
Стаж не указан / Врач высшей категории
Педиатр
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Принимает детей
Рустамова Саадат Саяд Кызы
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Рустамова Саадат Саяд Кызы

Педиатр
Стаж не указан / Врач второй категории
Педиатр
Стаж не указан / Врач второй категории
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Принимает детей
Старосельцева Юлия Владимировна
6.1
Рейтинг
Рейтинг
6.1 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Старосельцева Юлия Владимировна

Педиатр
Стаж не указан
Педиатр
Стаж не указан
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Принимает детей
Воловик Антонина Петровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Воловик Антонина Петровна

Педиатр
Стаж не указан
Педиатр
Стаж не указан
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Принимает детей
Машкина Анна Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Машкина Анна Александровна

Педиатр
Стаж не указан
Педиатр
Стаж не указан
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Принимает детей
Зыкова Нина Ивановна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Зыкова Нина Ивановна

Педиатр
Стаж не указан
Педиатр
Стаж не указан
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Принимает детей
Левченко Людмила Павловна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Левченко Людмила Павловна

Педиатр
Стаж не указан
Педиатр
Стаж не указан
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Принимает детей
Кравчук Анна Васильевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Кравчук Анна Васильевна

Педиатр, Аллерголог-иммунолог, Заместитель главного врача
Стаж 14 лет / Врач высшей категории
Педиатр, Аллерголог-иммунолог, Заместитель главного врача
Стаж 14 лет / Врач высшей категории
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Принимает детей
Чековитова Светлана Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Чековитова Светлана Николаевна

Педиатр
Стаж не указан
Педиатр
Стаж не указан
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Принимает детей
Цикальчук Тамара Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Цикальчук Тамара Александровна

Педиатр
Стаж не указан
Педиатр
Стаж не указан
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Принимает детей
Блинкова Людмила Григорьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Блинкова Людмила Григорьевна

Педиатр
Стаж не указан
Педиатр
Стаж не указан
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Принимает детей
Попова Татьяна Петровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Попова Татьяна Петровна

Педиатр
Стаж не указан
Педиатр
Стаж не указан
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Принимает детей
Савицкая Елена Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Савицкая Елена Александровна

Педиатр
Стаж не указан
Педиатр
Стаж не указан
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Принимает детей
Лопарева Татьяна Валерьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Лопарева Татьяна Валерьевна

Невролог (невропатолог)
Стаж не указан
Невролог (невропатолог)
Стаж не указан
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Принимает детей
Сапегина Галина Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Сапегина Галина Александровна

Врач ультразвуковой диагностики
Стаж не указан
Врач ультразвуковой диагностики
Стаж не указан
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Принимает детей
Корзинина Наталия Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Корзинина Наталия Александровна

Педиатр
Стаж не указан
Педиатр
Стаж не указан
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Принимает детей
Булеза Елена Васильевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Булеза Елена Васильевна

Педиатр
Стаж не указан / Врач высшей категории
Педиатр
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Принимает детей
Ягудина Елена Федоровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Ягудина Елена Федоровна

Педиатр
Стаж не указан
Педиатр
Стаж не указан
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Принимает детей
Сорокина Ольга Сергеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Сорокина Ольга Сергеевна

Педиатр
Стаж не указан
Педиатр
Стаж не указан
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Принимает детей
Маллаева Матлуба Тухтамишевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Маллаева Матлуба Тухтамишевна

Педиатр
Стаж не указан
Педиатр
Стаж не указан
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Принимает детей
Садовникова Викторина Викторовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Садовникова Викторина Викторовна

Педиатр
Стаж не указан
Педиатр
Стаж не указан
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Принимает детей
Багаева Лариса Сергеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Багаева Лариса Сергеевна

Спортивный врач
Стаж не указан
Спортивный врач
Стаж не указан
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Принимает детей
Серегина Виктория Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Серегина Виктория Александровна

Педиатр
Стаж не указан
Педиатр
Стаж не указан
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Принимает детей
Голуб Аида Савельевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Голуб Аида Савельевна

Педиатр
Стаж не указан
Педиатр
Стаж не указан
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Принимает детей
Шпынова Анна Витальевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Шпынова Анна Витальевна

Педиатр
Стаж не указан
Педиатр
Стаж не указан
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Принимает детей
Требушевская Светлана Сергеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Требушевская Светлана Сергеевна

Педиатр
Стаж не указан
Педиатр
Стаж не указан
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Принимает детей
Бедрова Екатерина Эдуардовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Бедрова Екатерина Эдуардовна

Педиатр
Стаж не указан
Педиатр
Стаж не указан
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Принимает детей
Шульгина Дарья Федоровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Шульгина Дарья Федоровна

Педиатр
Стаж не указан
Педиатр
Стаж не указан
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Принимает детей
Хохлова Анастасия Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Хохлова Анастасия Николаевна

Педиатр
Стаж не указан
Педиатр
Стаж не указан
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Принимает детей
Дыбова Анастасия Валентиновна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Дыбова Анастасия Валентиновна

Окулист (офтальмолог)
Стаж не указан
Окулист (офтальмолог)
Стаж не указан
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Принимает детей
Шкурко Екатерина Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Шкурко Екатерина Александровна

Педиатр
Стаж не указан
Педиатр
Стаж не указан
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Принимает детей
Гуцал Виолетта Валерьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Гуцал Виолетта Валерьевна

Педиатр
Стаж не указан
Педиатр
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей
Зябрева Елена Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Зябрева Елена Александровна

Окулист (офтальмолог)
Стаж не указан
Окулист (офтальмолог)
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей
Подольская Ирина Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Подольская Ирина Александровна

Педиатр
Стаж не указан
Педиатр
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей
Сабурова Наталья Анатольевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Сабурова Наталья Анатольевна

Травматолог-ортопед
Стаж не указан
Травматолог-ортопед
Стаж не указан
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Принимает детей
Ворфоломеева Надежда Алексеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Ворфоломеева Надежда Алексеевна

Педиатр
Стаж не указан / Врач высшей категории
Педиатр
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей
Бережанская Екатерина Викторовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Бережанская Екатерина Викторовна

Педиатр
Стаж не указан
Педиатр
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей
Костромина С. А.
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Костромина С. А.

Педиатр
Стаж не указан
Педиатр
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей
Мачкарина Ирина Степановна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Мачкарина Ирина Степановна

Хирург
Стаж 37 лет / Врач первой категории
Хирург
Стаж 37 лет / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей
Мороз Марина Валерьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Мороз Марина Валерьевна

Нефролог
Стаж не указан
Нефролог
Стаж не указан
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Принимает детей
Карлов Сергей Павлович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Карлов Сергей Павлович

Рентгенолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Рентгенолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей
Никулина Наталья Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Никулина Наталья Николаевна

Педиатр
Стаж не указан / Врач высшей категории
Педиатр
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей
Слышенкова Галина Ивановна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Слышенкова Галина Ивановна

Педиатр, Зав. педиатрическим отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
Педиатр, Зав. педиатрическим отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей
Андрюшкина Елена Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Андрюшкина Елена Николаевна

Главный врач
Стаж не указан / Врач высшей категории
Главный врач
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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Макаревич Елена Михайловна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Макаревич Елена Михайловна

Заместитель главного врача
Стаж не указан / Врач высшей категории
Заместитель главного врача
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Пономарева Маргарита Георгиевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Пономарева Маргарита Георгиевна

Педиатр
Стаж не указан / Врач высшей категории
Педиатр
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Принимает детей
Парфенова Марианна Юрьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Парфенова Марианна Юрьевна

УЗИ-специалист
Стаж не указан / Врач высшей категории
УЗИ-специалист
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Принимает детей
Захарова Елена Ивановна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Захарова Елена Ивановна

Педиатр
Стаж не указан / Врач высшей категории
Педиатр
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей
Фатьянова Мария Георгиевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Фатьянова Мария Георгиевна

Лаборант
Стаж не указан
Лаборант
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей
Лазько Людмила Даниловна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Лазько Людмила Даниловна

Педиатр
Стаж не указан
Педиатр
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей
Орлова Александра Юрьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Орлова Александра Юрьевна

Педиатр
Стаж не указан
Педиатр
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей
Салиенко Елена. Алексеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Салиенко Елена. Алексеевна

Врач функциональной диагностики
Стаж не указан
Врач функциональной диагностики
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей
Бутова Элеонора Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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Бутова Элеонора Александровна

Педиатр
Стаж не указан
Педиатр
Стаж не указан
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Принимает детей

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