КГБУЗ "Детская Поликлиника №1" - государственное бюджетное учреждение здравоохранения.

Детская Поликлиника №1 - клиническая база Института повышения квалификации специалистов здравоохранения министерства здравоохранения Хабаровского края (ИПКСЗ) и Дальневосточного государственного медицинского университета (ДВГМУ), Хабаровского государственного медицинского колледжа министерства здравоохранения Хабаровского края.

Основные виды деятельно­сти больницы:

доврачебная помощь;

амбулаторно-поликлиническая помощь, в т.ч. в условиях дневно­го стационара и стационара на дому;

экспертная деятельность;

фармацевтическая деятельность;

медицинская деятельность в образовательных учреждениях;

услуги логопеда и психолога.

В поликлинике функционируют: 2 педиатрических отделения, лечебно-консультативные отделения: узкие специалисты, отделение профилактики и абилитации, отделение восстановительного лечения (ОВЛ), отделение медицинской помощи детям и подросткам в образовательных учреждениях (в том числе подростковый кабинет), физиотерапевтическое отделение, рентгенкабинет, кабинеты функциональной диагностики и ультразвуковой диагностики, клинико-диагностическая лаборатория, информационно-аналитическое отделение.

По итогам работы в 2009 году «Детская городская поликлиника №1» награждена дипломом в конкурсе «Лучшее медицинское учреждение» в номинации «Лучшее медицинское учреждение по оказанию помощи детям». В 2008 , году стала призером краевого конкурса «Признание» стала эндокринолог Апелессова Н.В. В 2010 году призерами конкурса «Признание» стали рентгенолог Карлов С.П. и заведующая отделением профилактики и абилитации Бережанская Е.В.

КГБУЗ "Детская городская поликлиника № 1" работает по участковому принципу. Первичная медико-санитарная помощь осуществляется на 21 педиатрическом участке. Электронная запись к врачам.

Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Хабаровска.