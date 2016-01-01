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Бегун Татьяна Андреевна
6.0
0
Бегун Татьяна Андреевна
Акушер-гинеколог
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
ДВГМУ, Акушерство и гинекология, 2016 г.
Курсы повышения квалификации
ИПКСЗ, Ультразвуковая диагностика, 2017 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Городская клиническая больница №10
ул. Тихоокеанская, 213
0 отзывов
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