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Белая Анна Александровна
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Белая Анна Александровна
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан
Информация о враче
Образование
Нет информации
Курсы повышения квалификации
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Участие в ассоциациях
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Опыт работы
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Адреса и стоимость приёма
Городская клиническая больница №11
ул. Аксёнова, 41
Городская клиническая больница №11
ул. Аксёнова, 26А
0 отзывов
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