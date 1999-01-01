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Тужилин Антон Валерьевич
6.3
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Тужилин Антон Валерьевич

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан / Врач первой категории
Информация о враче
Образование
  • Амурская государственная медицинская академия, специализация "Лечебное дело", 1999 г. окончания
  • ДВГМУ, Анестезиология и реаниматология, 2014 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии
ул. Краснодарская, 2В
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