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Беляева Яна Викторовна
6.0
0
Беляева Яна Викторовна
Спортивный врач
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
ХГМИ, специализация "Лечебное дело", 1989 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Клинический центр восстановительной медицины и реабилитации
ул. Запарина, 76
Первичный приём взрослых
Спортивный врач
По запросу
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