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Бельды Ольга Александровна

Бельды Ольга Александровна

Невролог (невропатолог)
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ (лечебное дело)
  • Педиатрия – 1989г.
  • Неврология интернатура – 1990г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Medical Center
Доступна онлайн запись
ул. Волочаевская, 124
Первичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
2400 р
Вторичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
2000 р

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