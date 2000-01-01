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Бельды Ольга Александровна
Бельды Ольга Александровна
Невролог (невропатолог)
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Информация о враче
Образование
ДВГМУ (лечебное дело)
Педиатрия – 1989г.
Неврология интернатура – 1990г.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Medical Center
Доступна онлайн запись
ул. Волочаевская, 124
Первичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
2400 р
Вторичный приём взрослых
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2000 р
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