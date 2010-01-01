  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Бондарь Николай Владимирович
Бондарь Николай Владимирович
6.0
0

Бондарь Николай Владимирович

Врач рентгенэндоваскулярной диагностики и лечения
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 2010 г. окончания.
  • ФГБУ "НМИЦ им. В.А. Алмазова", Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение, 2018 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии
ул. Краснодарская, 2В
Консультация взрослых
Врач рентгенэндоваскулярной диагностики и лечения
По запросу
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи