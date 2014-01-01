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Беник Александра Александровна
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Беник Александра Александровна

Стоматолог общей практики
Стаж 6 лет
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Стоматология", 2013 г. окончания.
  • Интернатура по специальности "Стоматология", 2014 г. окончания.
  • Первичная специализация по стоматологии хирургической, 2014 г.
Курсы повышения квалификации
  • ИПКСЗ, Стоматология общей практики, 2014 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач-стоматолог терапевт, стоматологическая клиника "Унистом", 2013-2014 гг.
  • Врач-стоматолог терапевт, ООО "Доктор Стом", 2014 г. - н.в.
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Адреса и стоимость приёма
Доктор Стом
ул. Ленинградская, 16
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