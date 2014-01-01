Беник Александра Александровна
Стаж 6 лет
Стоматолог-хирург, проводит реставрационные работы композитными материалами, эндодонтические работы, хирургический прием (простые резекции).
Стоматолог-терапевт, проводит лечение кариеса и его осложненных форм, проводит реставрационные работы композитными материалами, эндодонтическое лечение и перелечивание корневых каналов под микроскопом, пломбирование корневых каналов методом трехмерной обтурации гуттаперчей. Проводит также аппаратное снятие зубных отложений, профилактику заболеваний пародонта и твердых тканей зубов.
Стоматолог-терапевт, проводит лечение кариеса и его осложненных форм, проводит реставрационные работы композитными материалами, эндодонтическое лечение и перелечивание корневых каналов под микроскопом, пломбирование корневых каналов методом трехмерной обтурации гуттаперчей. Проводит также аппаратное снятие зубных отложений, профилактику заболеваний пародонта и твердых тканей зубов.
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Адреса и стоимость приёма
ул. Ленинградская, 16
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