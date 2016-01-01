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Полищук Алина Алексеевна
6.0
0
Полищук Алина Алексеевна
Стоматолог-ортодонт
,
Стоматолог общей практики
Стаж 2 года
Принимает детей
Информация о враче
Образование
Дальневосточный государственный медицинский университет 2017г. Стоматология
Ординатура Дальневосточный государственный медицинский университет 2019г. Ортодонтия
Курсы повышения квалификации
ИПКСЗ, Стоматология хирургическая, 2016 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Тари Лэнд
ул. Ким Ю Чена, 44М
Консультация детей
Стоматолог общей практики
По запросу
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