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  3. Полищук Алина Алексеевна
Полищук Алина Алексеевна
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Полищук Алина Алексеевна

Стоматолог-ортодонт, Стоматолог общей практики
Стаж 2 года
Принимает детей
Информация о враче
Образование
  • Дальневосточный государственный медицинский университет 2017г. Стоматология
  • Ординатура Дальневосточный государственный медицинский университет 2019г. Ортодонтия
Курсы повышения квалификации
  • ИПКСЗ, Стоматология хирургическая, 2016 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Тари Лэнд
ул. Ким Ю Чена, 44М
Консультация детей
Стоматолог общей практики
По запросу
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