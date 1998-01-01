  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Бердан Ирина Николаевна
Бердан Ирина Николаевна
6.0
0

Бердан Ирина Николаевна

Акушер
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • Балашовское медицинское училище, специализация "Акушерское дело", 2009 г. окончания.
  • Сертификат "Акушерское дело", действителен до 27 декабря 2019 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Городская поликлиника №8
ул. Воровского, 12
Первичный приём взрослых
Акушер
По запросу
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи