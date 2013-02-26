Берлявская Галина Варламовна
Стаж 33 года / Врач высшей категории
Доступен вызов на дом
Занимается вопросами профилактики старения нервной системы в рамках программы "Anti-age".
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Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
Доступен вызов на дом
ул. Владивостокская, 38
Первичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
1800 р
Вторичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
По запросу
ул. Аксёнова, 41
ул. Аксёнова, 26А
Первичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
По запросу
ул. Ворошилова, 39
Первичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
По запросу
Вторичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
По запросу
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