  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Берлявская Галина Варламовна
Берлявская Галина Варламовна
6.0
0

Берлявская Галина Варламовна

Невролог (невропатолог)
Стаж 33 года / Врач высшей категории
Доступен вызов на дом
Читать полностью
Заявка отправляется
Дождитесь окончания, не закрывайте окно
Заявка отправлена
Врач:
Закрыть
Ошибка при отправлении
Повторить
← Вернуться к заявке
Ошибка
Закрыть
Информация о враче
Образование
  • Благовещенский Государственный Медицинский Институт, специализация "Лечебное дело", 1984 г. окончания.
  • ХГМИ, Интернатура по специальности "Терапия", 1984-1985 гг.
  • Удостоверение о прохождении цикла по специализации "Нервные болезни", 1986 г.
Курсы повышения квалификации
  • ДВГМУ, Неврология, 1998 г.
  • ИПКСЗ, Свидетельство о повышении квалификации "Неврология", 2008 г.
  • Сертификат по неврологии подтвержден, от 26.02.2013 г.
Еще 1
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Домашний Доктор
Доступна онлайн запись
Доступен вызов на дом
ул. Владивостокская, 38
Первичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
1800 р
Вторичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
По запросу
Городская клиническая больница №11
ул. Аксёнова, 41
Городская клиническая больница №11
ул. Аксёнова, 26А
Первичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
По запросу
Белый клен
ул. Ворошилова, 39
Первичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
По запросу
Вторичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
По запросу
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи