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Белый клен
В клинике 5 врачей
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Информация
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Хабаровска.
ООО "Белый клен".
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Врачи работающие в клинике
Стаж 33 года / Врач высшей категории
Стаж 33 года / Врач высшей категории
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Доступен вызов на дом
Стаж 19 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Стаж 19 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Принимает детей
Стаж 13 лет / Врач первой категории
Стаж 13 лет / Врач первой категории
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Стаж 27 лет / Врач высшей категории
Стаж 27 лет / Врач высшей категории
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Стаж 19 лет / Врач высшей категории
Стаж 19 лет / Врач высшей категории
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