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Белый клен
0.0
Рейтинг

Белый клен

В клинике 5 врачей
Адреса
ул. Ворошилова, 39
1-й этаж
c 8:00 до 20:00. Сейчас закрыто
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Врачи работающие в клинике
Берлявская Галина Варламовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Берлявская Галина Варламовна

Невролог (невропатолог)
Стаж 33 года / Врач высшей категории
Невролог (невропатолог)
Стаж 33 года / Врач высшей категории
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Доступен вызов на дом
Хромова Наталья Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Хромова Наталья Владимировна

Хирург, Врач ультразвуковой диагностики
Стаж 19 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Хирург, Врач ультразвуковой диагностики
Стаж 19 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Принимает детей
Янченко Роман Васильевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Янченко Роман Васильевич

Гастроэнтеролог, Нефролог, Терапевт
Стаж 13 лет / Врач первой категории
Гастроэнтеролог, Нефролог, Терапевт
Стаж 13 лет / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
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Шульмина Елена Валерьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Шульмина Елена Валерьевна

Кардиолог
Стаж 27 лет / Врач высшей категории
Кардиолог
Стаж 27 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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Сысоев Виктор Владимирович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Сысоев Виктор Владимирович

Терапевт, Эндокринолог
Стаж 19 лет / Врач высшей категории
Терапевт, Эндокринолог
Стаж 19 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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