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Бледных Людмила Анатольевна
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Бледных Людмила Анатольевна
Бактериолог
Стаж 41 год
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Информация о враче
Образование
ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 1979 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
ИПКСЗ, Бактериология, 2013 г.
ИПКСЗ, Курс: Современные бактериологические методы исследования, 2017 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Клиническая краевая больница №1 им. профессора С. И. Сергеева
ул. Краснодарская, 9
Первичный приём взрослых
Бактериолог
По запросу
0 отзывов
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