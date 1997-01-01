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Блинов Денис Русланович
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Блинов Денис Русланович

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Педиатрия", 1997 г. окончания.
  • ДВГМУ, Анестезиология и реаниматология, 2018 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Перинатальный центр
ул. Истомина, 85
Первичный приём взрослых
Анестезиолог-реаниматолог
По запросу
Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии
ул. Краснодарская, 2В
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