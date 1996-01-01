Бодина Ирина Эдуардовна
Принимает детей
Лечение гастрита, дуоденита, гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, язвенную болезнь желудка и 12-перстной кишки, заболевания желчного пузыря, гепатиты, панкреатиты, синдром раздраженного кишечника.
Читать полностью
Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
пер. Ленинградский, 9
Первичный приём взрослых
Гастроэнтеролог
1500 р
Врач общей практики (семейный врач)
1500 р
Вторичный приём взрослых
Гастроэнтеролог
1300 р
Врач общей практики (семейный врач)
1100 р
Первичный приём детей
Гастроэнтеролог
1500 р
Врач общей практики (семейный врач)
1500 р
Вторичный приём детей
Гастроэнтеролог
1300 р
Врач общей практики (семейный врач)
1100 р
Загрузка комментариев...