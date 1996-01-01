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Бодина Ирина Эдуардовна
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Бодина Ирина Эдуардовна

Гастроэнтеролог, Врач общей практики (семейный врач), Врач ультразвуковой диагностики
Стаж 22 года
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ по специальности "Лечебное дело", 1996 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
  • ИПКСЗ, Профессиональная переподготовка по специальности "Гастроэнтерология", 2007 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • ГБУЗ Консультативно-диагностический центр МЗХК Вивея.
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Адреса и стоимость приёма
Снегири
Доступна онлайн запись
пер. Ленинградский, 9
Первичный приём взрослых
Гастроэнтеролог
1500 р
Врач общей практики (семейный врач)
1500 р
Вторичный приём взрослых
Гастроэнтеролог
1300 р
Врач общей практики (семейный врач)
1100 р
Первичный приём детей
Гастроэнтеролог
1500 р
Врач общей практики (семейный врач)
1500 р
Вторичный приём детей
Гастроэнтеролог
1300 р
Врач общей практики (семейный врач)
1100 р
5 отзывов

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