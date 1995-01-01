  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Литвинцева Анна Сергеевна
Литвинцева Анна Сергеевна
6.3
1

Литвинцева Анна Сергеевна

Педиатр
Стаж 25 лет
Принимает детей
Доступен вызов на дом
Заявка отправляется
Дождитесь окончания, не закрывайте окно
Заявка отправлена
Врач:
Закрыть
Ошибка при отправлении
Повторить
← Вернуться к заявке
Ошибка
Закрыть
Информация о враче
Образование
  • В 1994 году окончила Хабаровский государственный медицинский институт по специальности «Педиатрия».
  • С 1994 по 1995 год обучалась в клинической интернатуре на кафедре детских болезней педиатрического факультета по специальности «Педиатрия».
  • В 2004 году проходила специализацию на кафедре «общей врачебной практики (семейной медицины)».
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • С 1995 года по 2004 год работала участковым врачом-педиатром в МУЗДГКБ №9.
  • С 2005 года по 2015 год – врач-педиатр отделения для детей с бронхолегочной патологией в КГБУЗ ДГКБ №9.
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Детская городская клиническая больница №9
ул. Союзная, 80
Первичный приём детей
Педиатр
По запросу
Астрокид
Доступна онлайн запись
Доступен вызов на дом
б-р Уссурийский, 15
Первичный приём детей
Педиатр
1100 р
Вторичный приём детей
Педиатр
900 р
1 отзыв

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи