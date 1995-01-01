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Литвинцева Анна Сергеевна
6.3
1
Литвинцева Анна Сергеевна
Педиатр
Стаж 25 лет
Принимает детей
Доступен вызов на дом
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Информация о враче
Образование
В 1994 году окончила Хабаровский государственный медицинский институт по специальности «Педиатрия».
С 1994 по 1995 год обучалась в клинической интернатуре на кафедре детских болезней педиатрического факультета по специальности «Педиатрия».
В 2004 году проходила специализацию на кафедре «общей врачебной практики (семейной медицины)».
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
С 1995 года по 2004 год работала участковым врачом-педиатром в МУЗДГКБ №9.
С 2005 года по 2015 год – врач-педиатр отделения для детей с бронхолегочной патологией в КГБУЗ ДГКБ №9.
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Адреса и стоимость приёма
Детская городская клиническая больница №9
ул. Союзная, 80
Первичный приём детей
Педиатр
По запросу
Астрокид
Доступна онлайн запись
Доступен вызов на дом
б-р Уссурийский, 15
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900 р
1 отзыв
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