Врач общей практики (семейный врач) в Хабаровске

Семейный врач – высококвалифицированный специалист, в сферу которого входит оказание первичной медико-санитарной помощи пациентам всех возрастов и полов. Они решают относительно простые проблемы со здоровьем и занимаются профилактикой болезней терапевтического, хирургического, неврологического и гинекологического профиля.



К основным обязанностям данного доктора относятся обследование и консультирование всех членов семьи, наблюдение беременных, предотвращение онкологических патологий.



К семейному врачу в Хабаровске следует записаться, если вы чувствуете дискомфорт, постоянную усталость, боль в каких либо частях тела или внутренних органах, внезапные приступы головной боли.



Семейный врач занимается такими заболеваниями как: избыточный вес, атеросклероз, онкологическая патология, метаболический синдром, проводя при этом следующие виды диагностики: рентген, кольпоскопия, маммография, ЭКГ, УЗИ, МРТ, флюорография.



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