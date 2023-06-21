Врачи
Хабаровска
✕
Врачи
Клиники
Лекарства
Главная
Все врачи
Пандырева Ольга Николаевна
6.0
0
Пандырева Ольга Николаевна
Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
ХГМИ, специализация "Педиатрия", 1985 г. окончания
Сертификат по специальности "Клиническая лабораторная диагностика", 21.06.2023 г.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Краевой кожно-венерологический диспансер
ул. Ангарская, 5
Консультация взрослых
Врач клинической лабораторной диагностики
По запросу
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Чечурина
Ольга Олеговна
Врач клинической лабораторной диагностики
6.0
0
Записаться
Павленко
Ирина Викторовна
Врач клинической лабораторной диагностики
6.0
0
Записаться
Еремина
Ирина Павловна
Зав. отделением
,
Врач клинической лабораторной диагностики
6.0
0
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...