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Болотнова Марина Юрьевна

Болотнова Марина Юрьевна

Косметик-эстетист
Стаж 5 лет
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Информация о враче
Образование
  • Хабаровский государственный медицинский колледж, по специальности «Медицинская сестра» 2019 г. окончания
  • КГБПОУ «Хабаровский государственный медицинский колледж» министерства здравоохранения Хабаровского края», профессиональная переподготовка «Сестринское дело в косметологии» 2019 г. окончания
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

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Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Нефертити
Доступна онлайн запись
ул. Калинина, 71А
Консультация взрослых
Косметик-эстетист
По запросу

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