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Болотнова Марина Юрьевна
Болотнова Марина Юрьевна
Косметик-эстетист
Стаж 5 лет
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Информация о враче
Образование
Хабаровский государственный медицинский колледж, по специальности «Медицинская сестра» 2019 г. окончания
КГБПОУ «Хабаровский государственный медицинский колледж» министерства здравоохранения Хабаровского края», профессиональная переподготовка «Сестринское дело в косметологии» 2019 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Нефертити
Доступна онлайн запись
ул. Калинина, 71А
Консультация взрослых
Косметик-эстетист
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