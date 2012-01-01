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Бордунов Сергей Михайлович
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Бордунов Сергей Михайлович
Сердечно-сосудистый хирург
Стаж 46 лет
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Информация о враче
Образование
ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 1974 г. окончания.
ДВГМУ, Интернатура по Хирургии, 1974 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
ИПКСЗ, Сердечно сосудистая хирургия, 2017 г.
ИПКСЗ, Сердечно сосудистая хирургия, 2012 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Клиническая краевая больница №1 им. профессора С. И. Сергеева
ул. Краснодарская, 9
Первичный приём взрослых
Сердечно-сосудистый хирург
По запросу
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