Сосудистый хирург (ангиохирург) в Хабаровске

Сосудистый хирург врач, который занимается диагностикой, лечением и профилактикой заболеваний кровеносных и лимфатических сосудов.



Под компетенцию сосудистых хирургов Хабаровска попадают такие заболевания как:

- инфаркт;

- ишемическая болезнь сердца;

- лифостаз;

- варикозное расширение вен;

- аневризма аорты;

- варикоцеле;

- тромбоз;

- мраморность кожи.



Обращаться к сосудистому хирургу рекомендуется при любых нарушениях, которые сопровождаются следующими симптомами:

- онемение конечностей;

- ночные судороги в ногах;

- боли в мышцах в процессе ходьбы;

- изменение цвета кожи конечностей;

- боли в области грудной клетки;

- слабость в руках при нагрузке;

- пульсация в области живота;

- появление капилляров в виде «звездочек».



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