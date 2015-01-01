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Бояркина Татьяна Валерьевна
6.3
1
Бояркина Татьяна Валерьевна
Окулист (офтальмолог)
Стаж не указан / Врач первой категории
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
ХГМИ, специализация "Педиатрия", 1980 г. окончания.
Интернатура, Детская клиническая больница им. Истомина г.Хабаровск, "Педиатрия", 1981 г.
ХГМИ, Офтальмология, 1988 г.
Курсы повышения квалификации
ИПКСЗ, Офтальмология, 2015 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Детская городская поликлиника №24
ул. Вяземская, 7А
Первичный приём детей
Окулист (офтальмолог)
По запросу
1 отзыв
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