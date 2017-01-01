Брызгалов Кирилл Михайлович
Стаж 3 года
Навыки:
Современные методы диагностики урологических заболеваний.
Болезни почек, мочевыводящих путей и мочевого пузыря: пиелонефрит, цистит, уретрит, мочекаменная болезнь и другие.
Заболевания мужской репродуктивной системы: простатит, эпидидимит, орхит, баланопостит, ЗППП.
Использование современных методов как консервативного, так и оперативного лечения урологических заболеваний.
Применение в комплексном лечении физиотерапевтических процедур.
Современные методы диагностики урологических заболеваний.
Болезни почек, мочевыводящих путей и мочевого пузыря: пиелонефрит, цистит, уретрит, мочекаменная болезнь и другие.
Заболевания мужской репродуктивной системы: простатит, эпидидимит, орхит, баланопостит, ЗППП.
Использование современных методов как консервативного, так и оперативного лечения урологических заболеваний.
Применение в комплексном лечении физиотерапевтических процедур.
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Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
ул. Серышева, 34
Консультация взрослых
Уролог
1000 р
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