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  3. Брызгалов Кирилл Михайлович
Брызгалов Кирилл Михайлович
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Брызгалов Кирилл Михайлович

Уролог
Стаж 3 года
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, лечебное дело, 2015 г. окончания.
  • Ординатура по специальности "урология", 2017 г. окончания.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • С 2017 г. по н.в.– врач-уролог в 301 военном клиническом госпитале Министерства обороны РФ, г. Хабаровск.
  • С 2020 г. по н.в. - врач-уролог в Международном медицинском центре «ММЦ Медикал Он Груп - Хабаровск».
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Адреса и стоимость приёма
Medical On Group
Доступна онлайн запись
ул. Серышева, 34
Консультация взрослых
Уролог
1000 р
0 отзывов

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