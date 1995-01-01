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Мирзоев Рашид Алиевич

Мирзоев Рашид Алиевич

Хирург, Уролог-андролог, Заместитель главного врача
Стаж не указан
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • Хабаровский государственный медицинский институт, Педиатрия, 1995 г. окончания
  • Интернатура - Хабаровский государственный медицинский институт, Детская хирургия, 1996 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Переподготовка - ГБОУ ВПО "Дальневосточный государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации, Детская урология-андрология, 2015 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
Доктор А
Доступна онлайн запись
ул. Гайдара, 13
Первичный приём детей
Хирург
1550 р
Уролог-андролог
1550 р
Детская краевая клиническая больница им. А. К. Пиотровича
ул. Прогрессивная, 2Б

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