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Мирзоев Рашид Алиевич
Мирзоев Рашид Алиевич
Хирург
,
Уролог-андролог
,
Заместитель главного врача
Стаж не указан
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
Хабаровский государственный медицинский институт, Педиатрия, 1995 г. окончания
Интернатура - Хабаровский государственный медицинский институт, Детская хирургия, 1996 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Переподготовка - ГБОУ ВПО "Дальневосточный государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации, Детская урология-андрология, 2015 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Доктор А
Доступна онлайн запись
ул. Гайдара, 13
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