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Чагай Евгений Дальтонович
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Чагай Евгений Дальтонович

Врач рентгенэндоваскулярной диагностики и лечения
Стаж 17 лет
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Лечебное дело", 2003 г. окончания.
  • ДВГМУ, Ординатура, 2008 г.
Курсы повышения квалификации
  • ИПКСЗ, Врач общей практики, 2015 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Клиническая краевая больница №1 им. профессора С. И. Сергеева
ул. Краснодарская, 9
Первичный приём взрослых
Врач рентгенэндоваскулярной диагностики и лечения
По запросу
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