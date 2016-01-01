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  3. Чекасова Марина Александровна
Чекасова Марина Александровна
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Чекасова Марина Александровна

Терапевт
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, специализация "Лечебное дело", 1987 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
  • ДВГМУ, Терапия, 2016 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Выход
ул. Маяковского, 83
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
0 отзывов

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