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  3. Черепанова Татьяна Алексеевна
Черепанова Татьяна Алексеевна

Черепанова Татьяна Алексеевна

Педиатр
Стаж не указан
Принимает детей
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Адреса и стоимость приёма
Домашний Доктор
Доступна онлайн запись
Доступен вызов на дом
ул. Владивостокская, 38
Консультация детей
Педиатр
1600 р

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