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  3. Федякова Ирина Владимировна
Федякова Ирина Владимировна
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7

Федякова Ирина Владимировна

Педиатр
Стаж 28 лет / Врач первой категории
Принимает детей
Доступен вызов на дом
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Информация о враче
Образование
  • 1989г. - ХГМИ по специальности «Педиатрия»
  • Интернатура по специальности «Педиатрия»
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
МиРиТ
Доступна онлайн запись
Доступен вызов на дом
ул. Пушкина, 38А
Первичный приём детей
Педиатр
1200 р
Консультация детей
Педиатр
1200 р
7 отзывов

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