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Федякова Ирина Владимировна
6.3
7
Федякова Ирина Владимировна
Педиатр
Стаж 28 лет / Врач первой категории
Принимает детей
Доступен вызов на дом
Профессиональные навыки и основные манипуляции, проводимые доктором в клинике: осмотр больных детей на дому, профессиональный осмотр детей до 1 года
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Информация о враче
Образование
1989г. - ХГМИ по специальности «Педиатрия»
Интернатура по специальности «Педиатрия»
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
МиРиТ
Доступна онлайн запись
Доступен вызов на дом
ул. Пушкина, 38А
Первичный приём детей
Педиатр
1200 р
Консультация детей
Педиатр
1200 р
7 отзывов
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