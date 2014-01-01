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  3. Черных Валерия Владимировна
Черных Валерия Владимировна
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Черных Валерия Владимировна

Стоматолог-ортодонт
Стаж 4 года
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Стоматология", 2014 г. окончания.
  • ДВГМУ, Интернатура по специальности "Ортодонтия", 2015 г.
  • ДВГМУ, Ординатура по специальности "Ортодонтия", 2017 г.
Курсы повышения квалификации
  • ДВГМУ, Ортодонтия, 2017 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
Интенс
Доступна онлайн запись
пер. Дзержинского, 11В
Консультация взрослых
Стоматолог-ортодонт
Бесплатно
Авторская стоматология
Доступна онлайн запись
ул. Серышева, 44
Консультация взрослых
Стоматолог-ортодонт
350 р
Консультация детей
Стоматолог-ортодонт
350 р
Вторичный приём взрослых
Стоматолог-ортодонт
240 р
Вторичный приём детей
Стоматолог-ортодонт
240 р
Доктор Стом
Доступна онлайн запись
ул. Ленинградская, 16
Консультация взрослых
Стоматолог-ортодонт
500 р
BIOforDENT
Доступна онлайн запись
ул. Волочаевская, 85
Консультация взрослых
Стоматолог-ортодонт
По запросу
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