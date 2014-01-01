Черных Валерия Владимировна
Стаж 4 года
Принимает детей
Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
пер. Дзержинского, 11В
Консультация взрослых
Стоматолог-ортодонт
Бесплатно
Доступна онлайн запись
ул. Серышева, 44
Консультация взрослых
Стоматолог-ортодонт
350 р
Консультация детей
Стоматолог-ортодонт
350 р
Вторичный приём взрослых
Стоматолог-ортодонт
240 р
Вторичный приём детей
Стоматолог-ортодонт
240 р
Доступна онлайн запись
ул. Ленинградская, 16
Консультация взрослых
Стоматолог-ортодонт
500 р
Доступна онлайн запись
ул. Волочаевская, 85
Консультация взрослых
Стоматолог-ортодонт
По запросу
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