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BIOforDENT
7.1
Рейтинг

BIOforDENT

В клинике 5 врачей
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Адреса
ул. Волочаевская, 85
1-й этаж
c 9:00 до 20:00. Сейчас закрыто
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Врачи работающие в клинике
Черных Валерия Владимировна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Черных Валерия Владимировна

Стоматолог-ортодонт
Стаж 4 года
Стоматолог-ортодонт
Стаж 4 года
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Принимает детей
Канашков Борис Борисович
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Канашков Борис Борисович

Стоматолог-терапевт, Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог
Стаж 22 года
Стоматолог-терапевт, Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог
Стаж 22 года
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Загородний Александр Сергеевич
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Загородний Александр Сергеевич

Стоматолог, Стоматолог-ортопед, Стоматолог-хирург
Стаж 15 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Стоматолог, Стоматолог-ортопед, Стоматолог-хирург
Стаж 15 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Беседа Татьяна Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Беседа Татьяна Александровна

Стоматолог-терапевт
Стаж 31 год / Врач первой категории
Стоматолог-терапевт
Стаж 31 год / Врач первой категории
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Ларионова Ирина Анатольевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Ларионова Ирина Анатольевна

Зубной врач
Стаж 24 года
Зубной врач
Стаж 24 года
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