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BIOforDENT
В клинике 5 врачейЗаписаться на приём
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Информация
Консультация - 200 руб.
Широкий спектр услуг. В сферу деятельности клиники включены такие работы как отбеливание зубов, имплантация зубов, протезирование зубов, лечение зубов, хирургическая стоматология и профессиональная гигиена полости рта.
- Безболезненное лечение;
- Новейшее стоматологическое оборудование;
- Гарантия на выполненную работу;
- Цены эконом класса;
- Современное стерилизационное оборудование;
- Качественное лечение в одном из ста лучших медицинских учреждений России;
- Большой опыт работы и профессионализм сотрудников;
- Скидки и рассрочки.
ООО "Импульс".
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Хабаровска.
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Врачи работающие в клинике
Стаж 4 года
Стаж 4 года
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Принимает детей
Стаж 22 года
Стаж 22 года
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Стаж 15 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Стаж 15 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Стаж 31 год / Врач первой категории
Стаж 31 год / Врач первой категории
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Стаж 24 года
Стаж 24 года
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