BIOforDENT

Консультация - 200 руб.

Широкий спектр услуг. В сферу деятельности клиники включены такие работы как отбеливание зубов, имплантация зубов, протезирование зубов, лечение зубов, хирургическая стоматология и профессиональная гигиена полости рта.

Безболезненное лечение;

Новейшее стоматологическое оборудование;

Гарантия на выполненную работу;

Цены эконом класса;

Современное стерилизационное оборудование;

Качественное лечение в одном из ста лучших медицинских учреждений России;

Большой опыт работы и профессионализм сотрудников;

Скидки и рассрочки.

ООО "Импульс".

Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Хабаровска.