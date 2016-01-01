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Чернышов Илья Юрьевич

Чернышов Илья Юрьевич

Стоматолог-терапевт
Стаж 7 лет
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Информация о враче
Образование
  • Иркутский государственный медицинский университет, "Стоматология", 2016 г. окончания
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Медстом
Доступна онлайн запись
б-р Уссурийский, 20
Первичный приём взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
Вторичный приём взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу

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