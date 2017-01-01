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Чжен Светлана Борисовна
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Чжен Светлана Борисовна

Педиатр
Стаж 25 лет / Врач первой категории
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • Таджикский государственный медицинский институт им. Абуали ибн-Сина, специализация "Педиатрия", 1992 г.
  • Интернатура по специальности "Педиатрия", Дорожная больница ст. Тында Амурская область, 1993 г.
Курсы повышения квалификации
  • ЧУ ДПО "Центр дополнительного медицинского образования", Педиатрия, 2017 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Детская городская поликлиника №24
ул. Данчука, 4
Первичный приём детей
Педиатр
По запросу
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