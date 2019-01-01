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Рудик Ирина Геннадьевна
Рудик Ирина Геннадьевна
Педиатр
Стаж 33 года
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
ХГМИ, педиатрия, 1984 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
Повышение квалификации - КГБОУ ДПО "Институт повышения квалификации специалистов здравоохранения" министерства здравоохранения Хабаровского края, по специальности "Педиатрия", 2019 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Доктор А
Доступна онлайн запись
ул. Гайдара, 13
Первичный приём детей
Педиатр
1950 р
Вторичный приём детей
Педиатр
1750 р
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