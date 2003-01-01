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  3. Цораева Нина Владимировна
Цораева Нина Владимировна
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Цораева Нина Владимировна

Рентгенолог
Стаж 36 лет / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, специализация "Педиатрия", 1983 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
  • Повышение квалификации "Неврологические аспекты неврологической диагностики КТ и МРТ" , РГМУ, 2003 г.
  • Повышение квалификации "Методы компьютерной и магнитно-резонансной томографии", ММА, г. Москва, 2003 г.
  • Повышение квалификации ДВГМУ, международный Европейский семинар "Лучевая диагностика заболеваний грудной клетки", 2004 г.
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Участие в ассоциациях

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Мед-Арт
Доступна онлайн запись
ул. Яшина, 38Б
Консультация взрослых
Рентгенолог
По запросу
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