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Цораева Нина Владимировна
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Цораева Нина Владимировна
Рентгенолог
Стаж 36 лет / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
ХГМИ, специализация "Педиатрия", 1983 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
Повышение квалификации "Неврологические аспекты неврологической диагностики КТ и МРТ" , РГМУ, 2003 г.
Повышение квалификации "Методы компьютерной и магнитно-резонансной томографии", ММА, г. Москва, 2003 г.
Повышение квалификации ДВГМУ, международный Европейский семинар "Лучевая диагностика заболеваний грудной клетки", 2004 г.
Повышение квалификации "Рентгенология", ГОУ ДПО СПб МАПО, 2009 г.
Повышение квалификации "Лучевая диагностика травм и заболеваний опорно-двигательной системы", Санкт-Петербургский университет, 2015 г.
Повышение квалификации "Радиационная безопасность", ИПКСЗ, 2017 г.
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Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
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Адреса и стоимость приёма
Мед-Арт
Доступна онлайн запись
ул. Яшина, 38Б
Консультация взрослых
Рентгенолог
По запросу
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