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Мед-Арт
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Информация
Мультиспиральная компьютерная томография, узи, фунциональная диагностика, эндоскопические исследования, амбулаторно-консультативный прием специалистов, лабораторная диагностика.
Медицинский центр «Мед-арт» оказывает следующие услуги:
- МРТ головного мозга;
- МРТ-ангиография;
- МРТ всех отделов позвоночника;
- МРТ суставов — тазобедренных, коленных, плечевых;
- МРТ брюшной полости и забрюшинного пространства;
- МРТ органов малого таза.
Установленный в центре магнитно-резонансный томограф открытого типа подходит людям, страдающим клаустрофобией и с избыточной массой тела (до 200 кг).
В центре «Мед-арт» также можно пройти УЗИ на аппарате экспертного класса.
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Хабаровска.
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Врачи работающие в клинике
Стаж 8 лет
Стаж 8 лет
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Стаж 3 года
Стаж 3 года
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Принимает детей
Стаж 12 лет / Врач первой категории
Стаж 12 лет / Врач первой категории
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Стаж 5 лет
Стаж 5 лет
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Стаж 6 лет
Стаж 6 лет
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Стаж 29 лет / Врач высшей категории
Стаж 29 лет / Врач высшей категории
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Принимает детей
Стаж 23 года / Врач высшей категории
Стаж 23 года / Врач высшей категории
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Принимает детей
Стаж 36 лет / Врач высшей категории
Стаж 36 лет / Врач высшей категории
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Стаж 12 лет / Врач высшей категории
Стаж 12 лет / Врач высшей категории
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Стаж 26 лет
Стаж 26 лет
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