Медицинский центр «Мед-арт» оказывает следующие услуги:

МРТ головного мозга;

МРТ-ангиография;

МРТ всех отделов позвоночника;

МРТ суставов — тазобедренных, коленных, плечевых;

МРТ брюшной полости и забрюшинного пространства;

МРТ органов малого таза.

Установленный в центре магнитно-резонансный томограф открытого типа подходит людям, страдающим клаустрофобией и с избыточной массой тела (до 200 кг).

В центре «Мед-арт» также можно пройти УЗИ на аппарате экспертного класса.

Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Хабаровска.