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Мед-Арт
0.5
Рейтинг

Мед-Арт

В клинике 10 врачей
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Адреса
ул. Яшина, 38Б
c 8:00 до 20:00. Сейчас закрыто
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Информация

Мультиспиральная компьютерная томография, узи, фунциональная диагностика, эндоскопические исследования, амбулаторно-консультативный прием специалистов, лабораторная диагностика.

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Врачи работающие в клинике
Хахаев Константин Станиславович
7.5
Рейтинг
Рейтинг
7.5 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
8
отзывов

Хахаев Константин Станиславович

Невролог (невропатолог), Нейрофизиолог
Стаж 8 лет
Невролог (невропатолог), Нейрофизиолог
Стаж 8 лет
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Пучнин Александр Витальевич
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Пучнин Александр Витальевич

Рентгенолог
Стаж 3 года
Рентгенолог
Стаж 3 года
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Принимает детей
Пучнин Вадим Витальевич
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Пучнин Вадим Витальевич

Хирург, Рентгенолог
Стаж 12 лет / Врач первой категории
Хирург, Рентгенолог
Стаж 12 лет / Врач первой категории
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Митникова Татьяна Евгеньевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
7
отзывов

Митникова Татьяна Евгеньевна

Терапевт, УЗИ-специалист
Стаж 5 лет
Терапевт, УЗИ-специалист
Стаж 5 лет
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Ахтияйнен Алексей Николаевич
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Ахтияйнен Алексей Николаевич

Радиолог, Рентгенолог
Стаж 6 лет
Радиолог, Рентгенолог
Стаж 6 лет
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Пономаренко Ирина Анатольевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
5
отзывов

Пономаренко Ирина Анатольевна

Кардиолог, Врач функциональной диагностики
Стаж 29 лет / Врач высшей категории
Кардиолог, Врач функциональной диагностики
Стаж 29 лет / Врач высшей категории
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Принимает детей
Романюха Роман Владимирович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Романюха Роман Владимирович

Рентгенолог, Зав. рентгеновским отделением
Стаж 23 года / Врач высшей категории
Рентгенолог, Зав. рентгеновским отделением
Стаж 23 года / Врач высшей категории
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Принимает детей
Цораева Нина Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Цораева Нина Владимировна

Рентгенолог
Стаж 36 лет / Врач высшей категории
Рентгенолог
Стаж 36 лет / Врач высшей категории
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Германович Лидия Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Германович Лидия Владимировна

УЗИ-специалист, Врач функциональной диагностики
Стаж 12 лет / Врач высшей категории
УЗИ-специалист, Врач функциональной диагностики
Стаж 12 лет / Врач высшей категории
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Крамарева Ольга Сергеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Крамарева Ольга Сергеевна

Гастроэнтеролог
Стаж 26 лет
Гастроэнтеролог
Стаж 26 лет
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