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  3. Давиденко Татьяна Валерьевна
Давиденко Татьяна Валерьевна
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Давиденко Татьяна Валерьевна

Акушер
Стаж не указан / Врач первой категории
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Информация о враче
Образование
  • ХГМИ, Акушерское дело, 1992 г.
  • ИПКСЗ, Акушерское дело, 2012 г.
Курсы повышения квалификации
  • ИПКСЗ, Акушерство и гинекология, 2017 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Родильный дом №1
ул. Ленина, 67
Первичный приём взрослых
Акушер
По запросу
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