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Родильный дом №1
Государственная
В клинике 140 врачей
Адреса
ул. Ленина, 67
- +7 (4212) 213 864, приемное отделение
- +7 (4212) 217 290, гл. врач
- +7 (4212) 216 440, приемная гл. врача
- +7 (4212) 213 960, детское отделение
- +7 (4212) 213 952, родзал
- +7 (4212) 793 767, кабинет УЗИ
- +7 (4212) 214 050, патологии беременности
- +7 (4212) 429 705, бухгалерия
Дневной стационар
ул. Тихоокеанская, 189А
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Информация
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Хабаровска.
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Врачи работающие в клинике
Стаж 19 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Стаж 19 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Стаж 29 лет / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
Стаж 29 лет / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
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Стаж 13 лет / Врач высшей категории
Стаж 13 лет / Врач высшей категории
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Стаж 25 лет / Врач высшей категории
Стаж 25 лет / Врач высшей категории
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Принимает детей
Стаж 40 лет / Врач высшей категории
Стаж 40 лет / Врач высшей категории
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Стаж 16 лет / Врач первой категории
Стаж 16 лет / Врач первой категории
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Стаж 10 лет / Кандидат медицинских наук
Стаж 10 лет / Кандидат медицинских наук
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Стаж 14 лет / Врач первой категории
Стаж 14 лет / Врач первой категории
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Стаж не указан / Врач второй категории
Стаж не указан / Врач второй категории
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Стаж 5 лет
Стаж 5 лет
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Стаж 4 года
Стаж 4 года
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Принимает детей
Стаж не указан / Врач высшей категории
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Стаж не указан / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Стаж не указан / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Стаж 37 лет / Врач первой категории
Стаж 37 лет / Врач первой категории
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Стаж 21 год
Стаж 21 год
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Стаж 36 лет / Врач высшей категории
Стаж 36 лет / Врач высшей категории
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Стаж 21 год / Врач второй категории
Стаж 21 год / Врач второй категории
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Принимает детей
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Стаж не указан / Врач второй категории / Кандидат медицинских наук
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Стаж 26 лет / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
Стаж 26 лет / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
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Принимает детей
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Принимает детей
Стаж 43 года
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Стаж 8 лет
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Принимает детей
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Принимает детей
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Принимает детей
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Стаж 8 лет
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Принимает детей
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