  1. Главная
  2. Все клиники
  3. Родильный дом №1
Родильный дом №1
0.0
Рейтинг

Родильный дом №1

Государственная
В клинике 140 врачей
Адреса
ул. Ленина, 67
c 0:00 до 23:59. Сейчас открыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Дневной стационар
ул. Тихоокеанская, 189А
c 8:00 до 20:00. Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Разместите информацию о вашей клинике Я представитель клиники

Бесплатно получайте новые заявки

Расскажите больше о клинике и врачах

Управляйте репутацией клиники

Информация
Показать больше информации
Врачи работающие в клинике
Щербакова Ольга Геннадьевна
9.1
Рейтинг
Рейтинг
9.1 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
12
отзывов

Щербакова Ольга Геннадьевна

Акушер-гинеколог
Стаж 19 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Акушер-гинеколог
Стаж 19 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Записаться на приём
Гороховский Вадим Семенович
9.2
Рейтинг
Рейтинг
9.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Гороховский Вадим Семенович

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 29 лет / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 29 лет / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
Записаться на приём
Дорошенко Дмитрий Валерьевич
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
8
отзывов

Дорошенко Дмитрий Валерьевич

УЗИ-специалист, Акушер-гинеколог
Стаж 13 лет / Врач высшей категории
УЗИ-специалист, Акушер-гинеколог
Стаж 13 лет / Врач высшей категории
Записаться на приём
Чирков Андрей Валерьевич
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Чирков Андрей Валерьевич

Гинеколог, Гинеколог-хирург
Стаж 25 лет / Врач высшей категории
Гинеколог, Гинеколог-хирург
Стаж 25 лет / Врач высшей категории
Записаться на приём
Принимает детей
Унжакова Раиса Николаевна
6.7
Рейтинг
Рейтинг
6.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Унжакова Раиса Николаевна

УЗИ-специалист
Стаж 40 лет / Врач высшей категории
УЗИ-специалист
Стаж 40 лет / Врач высшей категории
Записаться на приём
Петрова Марина Викторовна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
7
отзывов

Петрова Марина Викторовна

Гинеколог-эндокринолог, Акушер-гинеколог
Стаж 16 лет / Врач первой категории
Гинеколог-эндокринолог, Акушер-гинеколог
Стаж 16 лет / Врач первой категории
Записаться на приём
Воронова Юлия Владимировна
6.4
Рейтинг
Рейтинг
6.4 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Воронова Юлия Владимировна

Гинеколог, Гинеколог-эндокринолог, Акушер-гинеколог
Стаж 10 лет / Кандидат медицинских наук
Гинеколог, Гинеколог-эндокринолог, Акушер-гинеколог
Стаж 10 лет / Кандидат медицинских наук
Записаться на приём
Заболотная Ольга Александровна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Заболотная Ольга Александровна

УЗИ-специалист
Стаж 14 лет / Врач первой категории
УЗИ-специалист
Стаж 14 лет / Врач первой категории
Записаться на приём
Переверзева Алена Леонидовна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Переверзева Алена Леонидовна

Гинеколог-эндокринолог, Акушер-гинеколог, Акушер
Стаж не указан / Врач второй категории
Гинеколог-эндокринолог, Акушер-гинеколог, Акушер
Стаж не указан / Врач второй категории
Записаться на приём
Редько Марина Владимировна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Редько Марина Владимировна

Акушер-гинеколог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Акушер-гинеколог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Записаться на приём
Гнилицкая Людмила Глебовна
6.2
Рейтинг
Рейтинг
6.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Гнилицкая Людмила Глебовна

Гинеколог, Акушер-гинеколог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Гинеколог, Акушер-гинеколог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Записаться на приём
Лунина Анастасия Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Лунина Анастасия Александровна

Акушер-гинеколог
Стаж 5 лет
Акушер-гинеколог
Стаж 5 лет
Записаться на приём
Бабинская Татьяна Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Бабинская Татьяна Александровна

Гинеколог, Акушер-гинеколог
Стаж 4 года
Гинеколог, Акушер-гинеколог
Стаж 4 года
Записаться на приём
Принимает детей
Удодик Ирина Федоровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Удодик Ирина Федоровна

Гинеколог, УЗИ-специалист, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
Гинеколог, УЗИ-специалист, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
Записаться на приём
Размахнина Анастасия Валерьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Размахнина Анастасия Валерьевна

Акушер-гинеколог, Врач ультразвуковой диагностики
Стаж не указан
Акушер-гинеколог, Врач ультразвуковой диагностики
Стаж не указан
Записаться на приём
Молодцова Лариса Юрьевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Молодцова Лариса Юрьевна

Гинеколог-эндокринолог, Акушер-гинеколог
Стаж не указан / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Гинеколог-эндокринолог, Акушер-гинеколог
Стаж не указан / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Записаться на приём
Давыдова Татьяна Ильинична
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Давыдова Татьяна Ильинична

Гинеколог, Акушер-гинеколог
Стаж 37 лет / Врач первой категории
Гинеколог, Акушер-гинеколог
Стаж 37 лет / Врач первой категории
Записаться на приём
Чилюмова Наталья Ивановна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Чилюмова Наталья Ивановна

УЗИ-специалист
Стаж не указан / Врач высшей категории
УЗИ-специалист
Стаж не указан / Врач высшей категории
Записаться на приём
Норик Инна Валерьевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Норик Инна Валерьевна

Акушер-гинеколог
Стаж 21 год
Акушер-гинеколог
Стаж 21 год
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Хрипкова Ольга Викторовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Хрипкова Ольга Викторовна

Врач функциональной диагностики
Стаж 36 лет / Врач высшей категории
Врач функциональной диагностики
Стаж 36 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Жильникова Марина Валентиновна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Жильникова Марина Валентиновна

УЗИ-специалист
Стаж 21 год / Врач второй категории
УЗИ-специалист
Стаж 21 год / Врач второй категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Карепина Вероника Романовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Карепина Вероника Романовна

Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Зверева Татьяна Юрьевна
7.8
Рейтинг
Рейтинг
7.8 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
6
отзывов

Зверева Татьяна Юрьевна

Акушер-гинеколог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Акушер-гинеколог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Довбыш Ольга Геннадьевна
7.4
Рейтинг
Рейтинг
7.4 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
5
отзывов

Довбыш Ольга Геннадьевна

Акушер-гинеколог
Стаж не указан / Врач первой категории
Акушер-гинеколог
Стаж не указан / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Ткаченко Виктория Александровна
7.2
Рейтинг
Рейтинг
7.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Ткаченко Виктория Александровна

Акушер-гинеколог
Стаж не указан / Врач второй категории / Кандидат медицинских наук
Акушер-гинеколог
Стаж не указан / Врач второй категории / Кандидат медицинских наук
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Сурчалов Владимир Иванович
6.9
Рейтинг
Рейтинг
6.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Сурчалов Владимир Иванович

Акушер-гинеколог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Акушер-гинеколог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Марущак Лариса Викторовна
6.9
Рейтинг
Рейтинг
6.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
5
отзывов

Марущак Лариса Викторовна

Акушер-гинеколог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Акушер-гинеколог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Чекурда Елена Викторовна
6.8
Рейтинг
Рейтинг
6.8 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Чекурда Елена Викторовна

Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Блощинская Ирина Анатольевна
6.7
Рейтинг
Рейтинг
6.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
9
отзывов

Блощинская Ирина Анатольевна

Репродуктолог (ЭКО), Акушер-гинеколог
Стаж 26 лет / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
Репродуктолог (ЭКО), Акушер-гинеколог
Стаж 26 лет / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Кузенкова Наталья Александровна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Кузенкова Наталья Александровна

Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Макаренко Наталья Викторовна
6.5
Рейтинг
Рейтинг
6.5 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
5
отзывов

Макаренко Наталья Викторовна

Акушер-гинеколог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Акушер-гинеколог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Ломака Марина Анатольевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Ломака Марина Анатольевна

Гинеколог, Акушер-гинеколог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Гинеколог, Акушер-гинеколог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Еремина Елена Владимировна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Еремина Елена Владимировна

Акушер-гинеколог, Зав. отделением, Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж не указан / Врач высшей категории
Акушер-гинеколог, Зав. отделением, Медицинская сестра (брат) палатная
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Землякова Ольга Алексеевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Землякова Ольга Алексеевна

Акушер-гинеколог, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
Акушер-гинеколог, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Громова Инна Владимировна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Громова Инна Владимировна

Акушер-гинеколог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Акушер-гинеколог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Касторина Любовь Петровна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
6
отзывов

Касторина Любовь Петровна

Акушер-гинеколог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Акушер-гинеколог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Фадеева Ольга Вячеславовна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Фадеева Ольга Вячеславовна

Анестезиолог-реаниматолог, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
Анестезиолог-реаниматолог, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Сайко Ирина Николаевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Сайко Ирина Николаевна

УЗИ-специалист
Стаж не указан
УЗИ-специалист
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Власова Татьяна Михайловна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Власова Татьяна Михайловна

Акушер
Стаж не указан / Врач первой категории
Акушер
Стаж не указан / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Давиденко Татьяна Валерьевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Давиденко Татьяна Валерьевна

Акушер
Стаж не указан / Врач первой категории
Акушер
Стаж не указан / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Жукова Эльвира Анатольевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Жукова Эльвира Анатольевна

Акушер
Стаж не указан / Врач высшей категории
Акушер
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Бондарь Галина Николаевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Бондарь Галина Николаевна

Акушер-гинеколог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Акушер-гинеколог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Пиховская Ванда Гунаровна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Пиховская Ванда Гунаровна

Акушер-гинеколог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Акушер-гинеколог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Черноконь Анжелика Константиновна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Черноконь Анжелика Константиновна

Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Ионова Яна Игоревна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Ионова Яна Игоревна

Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Максимова Антонина Петровна
6.2
Рейтинг
Рейтинг
6.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Максимова Антонина Петровна

Акушер-гинеколог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Акушер-гинеколог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Аукадиева Антонина Федоровна
6.1
Рейтинг
Рейтинг
6.1 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Аукадиева Антонина Федоровна

Акушер-гинеколог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Акушер-гинеколог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Демидович Людмила Сергеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Демидович Людмила Сергеевна

Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Нешатаева Татьяна Ивановна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Нешатаева Татьяна Ивановна

Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Платковская Валентина Васильевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Платковская Валентина Васильевна

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Трофимова Ирина Петровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Трофимова Ирина Петровна

Педиатр
Стаж не указан
Педиатр
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Чунарева Мария Павловна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Чунарева Мария Павловна

Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Колегаева Нина Константиновна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Колегаева Нина Константиновна

Терапевт
Стаж не указан
Терапевт
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Фортуна Елена Викторовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Фортуна Елена Викторовна

Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан
Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Светачева Татьяна Васильевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Светачева Татьяна Васильевна

Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Карнажевская Нэля Бекетаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Карнажевская Нэля Бекетаевна

Педиатр
Стаж 51 год
Педиатр
Стаж 51 год
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Коренюк Татьяна Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Коренюк Татьяна Александровна

Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан
Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Лазарева Елена Анатольевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Лазарева Елена Анатольевна

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Тришин Анатолий Павлович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Тришин Анатолий Павлович

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Петренко Любовь Германовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Петренко Любовь Германовна

Стоматолог
Стаж не указан
Стоматолог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Плютина Галина Сергеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Плютина Галина Сергеевна

Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Блошинский Степан Андреевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Блошинский Степан Андреевич

Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Русинова Валентина Григорьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Русинова Валентина Григорьевна

Акушер-гинеколог
Стаж 43 года
Акушер-гинеколог
Стаж 43 года
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Щербинина Ольга Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Щербинина Ольга Александровна

Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан / Врач высшей категории
Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Куликова Наталья Сергеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Куликова Наталья Сергеевна

Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Конкина Галина Леонидовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Конкина Галина Леонидовна

Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Орехова Олеся Викторовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Орехова Олеся Викторовна

Акушер-гинеколог
Стаж не указан / Врач первой категории
Акушер-гинеколог
Стаж не указан / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Стеценко Ольга Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Стеценко Ольга Александровна

Врач клинической лабораторной диагностики, Трансфузиолог
Стаж не указан
Врач клинической лабораторной диагностики, Трансфузиолог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Овчинникова Людмила Ивановна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Овчинникова Людмила Ивановна

Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Наделяева Ольга Викторовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Наделяева Ольга Викторовна

Стоматолог
Стаж не указан
Стоматолог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Бланкова Любовь Александровна 
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Бланкова Любовь Александровна 

Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Прядко Ксения Игоревна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Прядко Ксения Игоревна

Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Некрасова Дарья Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Некрасова Дарья Александровна

УЗИ-специалист
Стаж 8 лет
УЗИ-специалист
Стаж 8 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Баранова Анна Алексеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Баранова Анна Алексеевна

Акушер-гинеколог
Стаж не указан / Врач второй категории
Акушер-гинеколог
Стаж не указан / Врач второй категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Исайчева Елена Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Исайчева Елена Владимировна

Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан
Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Жильников Игорь Викторович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Жильников Игорь Викторович

Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Голик Леонид Михайлович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Голик Леонид Михайлович

Акушер-гинеколог, Главный врач
Стаж не указан / Врач высшей категории
Акушер-гинеколог, Главный врач
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Савельева Татьяна Васильевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Савельева Татьяна Васильевна

Акушер-гинеколог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Акушер-гинеколог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Алексанов Константин Стефурович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Алексанов Константин Стефурович

Акушер-гинеколог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Акушер-гинеколог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Смирнова Ирина Михайловна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Смирнова Ирина Михайловна

Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Голик Людмила Семёновна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Голик Людмила Семёновна

Неонатолог, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
Неонатолог, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Воловик Мария Юрьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Воловик Мария Юрьевна

Терапевт
Стаж не указан
Терапевт
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Рязанцева Наталья Алексеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Рязанцева Наталья Алексеевна

Неонатолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Неонатолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Мильцева Людмила Геннадьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Мильцева Людмила Геннадьевна

Неонатолог
Стаж не указан
Неонатолог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Цыганова Ирина Васильевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Цыганова Ирина Васильевна

Неонатолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Неонатолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Кузовлев Евгений Леонидович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Кузовлев Евгений Леонидович

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан
Тарасова Татьяна Дмитриевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Тарасова Татьяна Дмитриевна

Неонатолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Неонатолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Белякова Нина Леонидовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Белякова Нина Леонидовна

Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан
Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Сизова Ирина Георгиевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Сизова Ирина Георгиевна

Неонатолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Неонатолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Батыров Ренат Мусеевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Батыров Ренат Мусеевич

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Щепилов Сергей Викторович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Щепилов Сергей Викторович

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Рыбченко Виталий Григорьевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Рыбченко Виталий Григорьевич

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Гроссман Марина Владиславовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Гроссман Марина Владиславовна

Акушер
Стаж не указан / Врач высшей категории
Акушер
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Ван Маргарита Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Ван Маргарита Николаевна

Акушер
Стаж не указан / Врач высшей категории
Акушер
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Больших Наталья Валерьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Больших Наталья Валерьевна

Акушер
Стаж не указан / Врач высшей категории
Акушер
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Дмитренко Светлана Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Дмитренко Светлана Александровна

Акушер
Стаж не указан / Врач первой категории
Акушер
Стаж не указан / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Емина Наталья Анатольевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Емина Наталья Анатольевна

Акушер
Стаж не указан / Врач высшей категории
Акушер
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Кучеренко Ирина Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Кучеренко Ирина Владимировна

Акушер
Стаж не указан / Врач высшей категории
Акушер
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Лешукова Светлана Арнольдовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Лешукова Светлана Арнольдовна

Акушер
Стаж не указан / Врач высшей категории
Акушер
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Малашенко Светлана Васильевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Малашенко Светлана Васильевна

Акушер
Стаж не указан / Врач высшей категории
Акушер
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Слободенюк Светлана Сергеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Слободенюк Светлана Сергеевна

Акушер
Стаж не указан / Врач высшей категории
Акушер
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Серикова Евгения Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Серикова Евгения Владимировна

Акушер
Стаж не указан / Врач высшей категории
Акушер
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Шубич Лидия Вячеславовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Шубич Лидия Вячеславовна

Акушер
Стаж не указан / Врач высшей категории
Акушер
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Яровая Татьяна Геннадьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Яровая Татьяна Геннадьевна

Акушер
Стаж не указан / Врач первой категории
Акушер
Стаж не указан / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Лошкарева Татьяна Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Лошкарева Татьяна Николаевна

Акушер-гинеколог
Стаж не указан / Врач первой категории
Акушер-гинеколог
Стаж не указан / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Мажар Наталья Валерьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Мажар Наталья Валерьевна

Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Маланина Евгения Витальевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Маланина Евгения Витальевна

Акушер-гинеколог
Стаж не указан / Врач первой категории
Акушер-гинеколог
Стаж не указан / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Амерсанеева Анна Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Амерсанеева Анна Владимировна

Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Баринова Анна Ефимовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Баринова Анна Ефимовна

Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан
Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Дейнега Марина Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Дейнега Марина Александровна

Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Черенкова Галина Геннадьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Черенкова Галина Геннадьевна

Акушер-гинеколог
Стаж не указан / Врач первой категории
Акушер-гинеколог
Стаж не указан / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Ковалева Тамара Данииловна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Ковалева Тамара Данииловна

Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Павлова Лидия Робертовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Павлова Лидия Робертовна

Терапевт
Стаж не указан
Терапевт
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Петрова Лариса Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Петрова Лариса Николаевна

Педиатр, Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан
Педиатр, Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Пивкина Ольга Анатольевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Пивкина Ольга Анатольевна

Акушер-гинеколог, Врач ультразвуковой диагностики
Стаж не указан
Акушер-гинеколог, Врач ультразвуковой диагностики
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Степанюк Ольга Федотовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Степанюк Ольга Федотовна

Онколог, Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Онколог, Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Стригун Ольга Викторовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Стригун Ольга Викторовна

Акушер
Стаж не указан
Акушер
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Цепилова Елена Сергеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Цепилова Елена Сергеевна

Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Батурина Елена Валентиновна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Батурина Елена Валентиновна

Акушер-гинеколог
Стаж не указан / Врач первой категории
Акушер-гинеколог
Стаж не указан / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Чугунова Ольга Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Чугунова Ольга Владимировна

Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Перекальская Наталья Анатольевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Перекальская Наталья Анатольевна

Терапевт, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
Терапевт, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Шелевая Ирина Анатольевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Шелевая Ирина Анатольевна

Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Щекина Татьяна Геннадьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Щекина Татьяна Геннадьевна

Стоматолог
Стаж не указан
Стоматолог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Кондрашова Татьяна Анатольевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Кондрашова Татьяна Анатольевна

Стоматолог, Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Стоматолог, Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Типикина Любовь Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Типикина Любовь Александровна

Педиатр
Стаж не указан
Педиатр
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Радомская Тамара Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Радомская Тамара Александровна

УЗИ-специалист
Стаж не указан / Врач высшей категории
УЗИ-специалист
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Клементьева Ирина Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Клементьева Ирина Владимировна

Терапевт, Врач функциональной диагностики
Стаж не указан
Терапевт, Врач функциональной диагностики
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Шматкова Александра Сергеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Шматкова Александра Сергеевна

Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Поврезнюк Валентина Сергеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Поврезнюк Валентина Сергеевна

Педиатр, Акушер
Стаж не указан
Педиатр, Акушер
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Козырева Тамара Георгиевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Козырева Тамара Георгиевна

Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан
Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Кормилицина Мария Павловна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Кормилицина Мария Павловна

Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Ткачева Юлия Вадимовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Ткачева Юлия Вадимовна

Акушер-гинеколог
Стаж 8 лет
Акушер-гинеколог
Стаж 8 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Королева Евгения Витальевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Королева Евгения Витальевна

Акушер-гинеколог, Врач ультразвуковой диагностики
Стаж не указан
Акушер-гинеколог, Врач ультразвуковой диагностики
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Швеева Марина Андреевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Швеева Марина Андреевна

Педиатр
Стаж не указан
Педиатр
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Волчкова Анна Сергеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Волчкова Анна Сергеевна

Эпидемиолог
Стаж не указан
Эпидемиолог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Ротарь Юлия Алексеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Ротарь Юлия Алексеевна

Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Гребенюк Любовь Алексеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Гребенюк Любовь Алексеевна

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Левушкина Татьяна Борисовна
5.8
Рейтинг
Рейтинг
5.8 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Левушкина Татьяна Борисовна

Терапевт, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
Терапевт, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Блощинская Галина Витальевна
5.7
Рейтинг
Рейтинг
5.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Блощинская Галина Витальевна

Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Селиверстова Лира Анатольевна
5.2
Рейтинг
Рейтинг
5.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
5
отзывов

Селиверстова Лира Анатольевна

Акушер-гинеколог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Акушер-гинеколог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре

Другие клиники

  • Городская поликлиника №11
    Городская поликлиника №11 В клинике 173 врача
    6.6
  • Городская клиническая больница №11
    Городская клиническая больница №11 В клинике 244 врача
    2.3
  • Перинатальный центр
    Перинатальный центр В клинике 158 врачей
    6.1
  • Клиническая краевая больница №1 им. профессора С. И. Сергеева
    Клиническая краевая больница №1 им. профессора С. И. Сергеева В клинике 330 врачей
    0.0
Все клиники