Врачи
Хабаровска
✕
Врачи
Клиники
Лекарства
Главная
Все врачи
Давыдова Юлия Валерьевна
6.0
0
Давыдова Юлия Валерьевна
Пульмонолог
Стаж 2 года
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
ДВГМУ, специализация "Пульмонология", 2018 г. окончания.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Врач - терапевт, НУЗ "Дорожная клиническая больница на ст. Хабаровск-1 ОАО "РЖД", 2018 г. - 2019 г.
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Дорожная клиническая больница
ул. Воронежская, 49
Первичный приём взрослых
Пульмонолог
1100 р
Вторичный приём взрослых
Пульмонолог
900 р
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Адливанкина
Тамара Михайловна
Пульмонолог
6.0
0
Записаться
Щенников
Эрнест Леонидович
Пульмонолог
,
Зав. отделением
6.3
1
Записаться
Басова
Елена Александровна
Пульмонолог
,
Терапевт
,
Профпатолог
6.3
1
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...