  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Давыдова Юлия Валерьевна
Давыдова Юлия Валерьевна
6.0
0

Давыдова Юлия Валерьевна

Пульмонолог
Стаж 2 года
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Пульмонология", 2018 г. окончания.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач - терапевт, НУЗ "Дорожная клиническая больница на ст. Хабаровск-1 ОАО "РЖД", 2018 г. - 2019 г.
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Дорожная клиническая больница
ул. Воронежская, 49
Первичный приём взрослых
Пульмонолог
1100 р
Вторичный приём взрослых
Пульмонолог
900 р
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи