Копылов Евгений Николаевич
Стаж 36 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Принимает детей
Лучший врач России 2011 г. Отличник здравоохранения. Имеет более 50 научных печатных работ по различным разделам педиатрии.
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Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
б-р Уссурийский, 15
Первичный приём детей
Педиатр
3000 р
Пульмонолог
3000 р
Вторичный приём детей
Педиатр
2800 р
Пульмонолог
2800 р
Доступна онлайн запись
ул. Фрунзе, 11
Первичный приём детей
Педиатр
3000 р
Пульмонолог
3000 р
Вторичный приём детей
Педиатр
2800 р
Пульмонолог
2800 р
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