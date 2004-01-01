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Копылов Евгений Николаевич
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Копылов Евгений Николаевич

Педиатр, Пульмонолог, Главный врач
Стаж 36 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • В 1979 году окончил Владивостокский государственный медицинский институт.
  • С 1983 по 1985 год клиническая ординатура по специальности «педиатрия» при Хабаровском государственном медицинском институте.
  • С 1985 по 1989 год аспирантура на кафедре пропедевтики и факультетской педиатрии под руководством проф. Р.Ф.Езерского.
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Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • С 1989 год работа ассистентом пропедевтики детских болезней педиатрического факультета.
  • С 1999 года доцент этой же кафедры. Под его руководством было создано в 2004 году инфекционно — боксированное отделение для детей раннего возраста.
  • С 2004 года назначен заведующим острым бронхолегочным отделением МУЗ ДГБ №9 г. Хабаровска, в котором под его контролем постоянно ведется работа по внедрению новых технологий: разработаны стандарты лечения детей с острыми бронхолегочными заболеваниями, внедрена небулайзерная терапия, метод титрования лекарственных средств при тяжелом поражении легких, катетеризация периферических вен.
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Адреса и стоимость приёма
Астрокид
Доступна онлайн запись
б-р Уссурийский, 15
Первичный приём детей
Педиатр
3000 р
Пульмонолог
3000 р
Вторичный приём детей
Педиатр
2800 р
Пульмонолог
2800 р
Астрокид
Доступна онлайн запись
ул. Фрунзе, 11
Первичный приём детей
Педиатр
3000 р
Пульмонолог
3000 р
Вторичный приём детей
Педиатр
2800 р
Пульмонолог
2800 р
6 отзывов

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