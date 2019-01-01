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  3. Деева Виктория Александровна
Деева Виктория Александровна
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Деева Виктория Александровна

Стоматолог-ортодонт
Стаж 1 год
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, стоматологический факультет, 2019 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Арт Стом
Доступна онлайн запись
ул. Гоголя, 39
Консультация взрослых
Стоматолог-ортодонт
Бесплатно
Консультация детей
Стоматолог-ортодонт
Бесплатно
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